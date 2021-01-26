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    У Борисполі водій автобуса збив дитину і втік з місця ДТП

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    Автобус збив дитину на нерегульованому пішохідному переході - У Борисполі водій автобуса збив дитину і втік з місця ДТП
    Автобус збив дитину на нерегульованому пішохідному переході
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні оперативно затримали водія, який скоїв наїзд на дитину

    Сьогодні, 26 січня, близько 8 години на вулиці Бежівка у Борисполі водій автобуса БАЗ скоїв наїзд на 15-річну дівчину та зник з місця події. Про це до поліції повідомив небайдужий громадянин, інформує Патрульна поліція Київської області.

    Дівчина переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Водій автобуса зупинився, підняв дитину та поїхав у невідомому напрямку. Свідок запам’ятав державні номерні знаки порушника.

    Внаслідок наїзду дитина отримала травми та була шпиталізована до лікарні.

    Шляхом оперативно-пошукових заходів патрульні розшукали та встановили місце перебування винуватця автопригоди. Ним виявився 51-річний чоловік.

    Наразі на місці події працюють слідчі, які надалі встановлять всі обставини цієї події.

    Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста. Водій автобуса здійснив наїзд на велосипедиста, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.

    Вранці 26 січня у м. Вишневе, що під Києвом, нетверезий водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста

    25 січня на проспекті Павла Тичини в Києві автобус збив чоловіка.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина
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