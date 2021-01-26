Під Києвом п’яний водій вантажівки збив велосипедиста (фото)

Велосипедист отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований

У м. Вишневе, що під Києвом, нетверезий водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Подія трапилася 26 січня вранці.

23-річний водій DAF рухався зі столиці в напрямку міста Боярка. На вулиці Київській у м. Вишневе навпроти АЗС вантажівка скоїла наїзд на велосипедиста. Під час спілкування з водієм інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду — 0,60 проміле алкоголю в крові.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

На місце пригоди прибули слідчі для встановлення всіх обставин справи.

Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста. Водій автобуса здійснив наїзд на велосипедиста, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.