Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)

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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Гарматній

Suzuki зіткнувся з Renault

Сьогодні, 31 травня, у Солом’янському районі Києва на вулиці Гарматній сталася серйозна ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися два автомобілі:Suzuki і Renault.

Попередньо встановлено, що Suzuki повертав наліво на парковку, Renault їхав прямо і поморгав.

«Водій автомобіля Suzuki подумав, що його пропускають. В результаті сталося серйозне зіткнення і автомобіль перекинувся», - йдеться у повідомленні.

Медичну допомогу постраждалим надали на місці.

Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.