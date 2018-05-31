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    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)

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    ДТП на Гарматній - Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Гарматній

    Suzuki зіткнувся з Renault

    Сьогодні, 31 травня, у Солом’янському районі Києва на вулиці Гарматній сталася серйозна ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися два автомобілі:Suzuki і Renault.

    Попередньо встановлено, що Suzuki повертав наліво на парковку, Renault їхав прямо і поморгав.

    «Водій автомобіля Suzuki подумав, що його пропускають. В результаті сталося серйозне зіткнення і автомобіль перекинувся», - йдеться у повідомленні.

    Медичну допомогу постраждалим надали на місці.

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    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Renault опинився на даху (фото, відео)

    Як повідомлялося, 31 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.

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