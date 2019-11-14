ДТП у Києві: маршрутка паралізувала рух трамваїв (фото)



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ДТП паралізувала рух транспорту на вулиці Кирилівській Фото: Київ оперативний

Маршрутка протаранила трамвай

У четвер, 14 листопада, близько 11-ї години на Кирилівській у Києві сталася ДТП за участі трамвая, маршрутки і легкового автомобіля.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Маршрутка №219 в‘їхала у трамвай, а в маршрутку - водій Lada.

Рух вулицею заблоковано, також паралізовано рух трамваїв.

Інформація про постраждалих в даний момент відсутня, але на місце ДТП приїхала «швидка».

Також є на місці аварії працюють співробітники поліції, які з'ясовують всі обставини ДТП.