ДТП у Києві: маршрутка паралізувала рух трамваїв (фото)
ДТП паралізувала рух транспорту на вулиці Кирилівській
Фото: Київ оперативний
Маршрутка протаранила трамвай
У четвер, 14 листопада, близько 11-ї години на Кирилівській у Києві сталася ДТП за участі трамвая, маршрутки і легкового автомобіля.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Маршрутка №219 в‘їхала у трамвай, а в маршрутку - водій Lada.
Рух вулицею заблоковано, також паралізовано рух трамваїв.
Інформація про постраждалих в даний момент відсутня, але на місце ДТП приїхала «швидка».
Також є на місці аварії працюють співробітники поліції, які з'ясовують всі обставини ДТП.