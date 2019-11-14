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    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)

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    В результаті зіткнення&nbsp;Ford перекинувся - У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    В результаті зіткнення Ford перекинувся
    Фото: Київ оперативний

    На місці працюють рятувальники і лікарі «швидкої»

    Сьогодні, 14 листопада, сталася серйозна ДТП у Святошинському районі Києва.

    Аваріятрапилася на перехресті вулиць Депутатської та Вернадського. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Дорогу не поділили Volkswagen та Ford, внаслідок чого останній перекинувся на бік.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі «швидкої» та патрульні.

    Інформація про потерпілих встановлюється.

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    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)
    У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні вулиці Кирилівській маршрутка в'їхала у трамвай, після чого у маршрутку врізався легковик. Внаслідок ДТП було паралізовано рух трамваїв і транспорту вулицею.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль рятувальники
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