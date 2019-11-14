У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням: дорогу не поділили дві автівки (фото)



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В результаті зіткнення Ford перекинувся Фото: Київ оперативний

На місці працюють рятувальники і лікарі «швидкої»

Сьогодні, 14 листопада, сталася серйозна ДТП у Святошинському районі Києва.

Аваріятрапилася на перехресті вулиць Депутатської та Вернадського. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Дорогу не поділили Volkswagen та Ford, внаслідок чого останній перекинувся на бік.

На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі «швидкої» та патрульні.

Інформація про потерпілих встановлюється.

Як повідомлялося, сьогодні вулиці Кирилівській маршрутка в'їхала у трамвай, після чого у маршрутку врізався легковик. Внаслідок ДТП було паралізовано рух трамваїв і транспорту вулицею.