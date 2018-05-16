Серйозна ДТП у Києві: зіткнулися чотири автомобілі
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ДТП на вул. Вишгородській
Один з водіїв отримав серйозні травми
Сьогодні, 16 квітня, у Києві на вул. Вишгородській сталася серйозна ДТП. Про це повідомляється на сторінці КАРС «Київська служба порятунку» у Facebook.
Аварія трапилася о 14:25 за адресою вул. Вишгородська, 21. Зіткнулися чотири автомобілі.
Один з водіїв отримав серйозні черепно-мозкові ушкодження.
На місці працюють рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» та лікарі швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, у середу, 16 травня, у районі селища Гостомель сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.