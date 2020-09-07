Під Києвом автомобіль збив дворічну дитину на самокаті (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дівчинка виїхала на самокаті на дорогу, де рухався автомобіль Renault

Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні

Минулої доби на дорогах Київської області сталось 3 дорожньо-транспортні пригоди із травмованими, серед яких двоє неповнолітніх. Поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Одна з автопригод сталась у місті Вишневе. За попередньою інформацією, під час прогулянки на самокаті дворічна дівчинка виїхала на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль Renault. Дитина вдарилась в автомобіль, після чого водій відразу зупинився.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишнівського відділення поліції та медики. Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

Наразі поліція встановлює всі обстави події.

В Ірпіні місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та скоїв зіткнення з парканом. Водія та пасажирку доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями.

Ще одне ДТП, де постраждала неповнолітня, трапилось поблизу міста Яготин. На автодорозі Київ - Харків сталось зіткнення вантажного автомобіля МАЗ та автівки Renault. Водій та 15-річна пасажирка легковика отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.





Як повідомлялося, 5 вересня пізно ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Ковель - Ягодин поблизу смт Клавдієво-Тарасове. Зіткнулися легковий автомобіль Fiat Doblo та мотоцикл.