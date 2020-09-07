Під Києвом автомобіль збив дворічну дитину на самокаті (фото)
Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні
Минулої доби на дорогах Київської області сталось 3 дорожньо-транспортні пригоди із травмованими, серед яких двоє неповнолітніх. Поліція відкрила кримінальні провадження.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Одна з автопригод сталась у місті Вишневе. За попередньою інформацією, під час прогулянки на самокаті дворічна дівчинка виїхала на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль Renault. Дитина вдарилась в автомобіль, після чого водій відразу зупинився.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишнівського відділення поліції та медики. Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.
Наразі поліція встановлює всі обстави події.
В Ірпіні місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та скоїв зіткнення з парканом. Водія та пасажирку доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями.
Ще одне ДТП, де постраждала неповнолітня, трапилось поблизу міста Яготин. На автодорозі Київ - Харків сталось зіткнення вантажного автомобіля МАЗ та автівки Renault. Водій та 15-річна пасажирка легковика отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.
Як повідомлялося, 5 вересня пізно ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Ковель - Ягодин поблизу смт Клавдієво-Тарасове. Зіткнулися легковий автомобіль Fiat Doblo та мотоцикл.