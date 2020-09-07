У центрі Києва мотоцикл протаранив два автомобілі (фото, відео)



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Мотоцикл врізався у Volkswagen і відлетів у припаровану автівку Toyota Фото: Магнолія-ТВ

У ДТП постраждав водій мотоцикла

На вулиці Шота Руставелі в Києві дорогу не поділили легковий автомобіль Volkswagen і мотоцикл Honda.

Версії водіїв щодо обставин ДТП різняться. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Керманич Volkswagen розповів, що їхав у лівій смузі та збирався припаркувати авто на узбіччі. Завчасно вимкнув поворот, почав здійснювати маневр, як тут в лівий бік його автівки влітає двоколісний.

Щодо версії мотоцикліста, то він каже, що їхав теж у лівій крайній смузі, а водій почав паркувати свою машину одночасно, як увімкнув поворот, затиснувши мотоцикл між стоячими автомобілями. Пілоту не було як відійти від удару і він врізався у автомобіль Volkswagen.

Від зіткнення мотоцикл відлетів у припаровану автівку Toyota.

На мотоциклі їхала пасажирка, дівчина не травмувалася. А ось самому водію двоколісного викликали швидку, чоловік травмував ногу, але від шпиталізації відмовився.

На місці автопригоди працювали інспектори поліції, які з’ясовували всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, на Броварському проспекті легковик протаранив автомобіль комунальників, які ремонтували надземний перехід. ДТП сталося у напрямку Броварів, неподалік птахофабрики.