Сезон осінніх ярмарків відкрито: де у середу кияни можуть купити недорогі продукти
Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці
У середу, 4 вересня, у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Отже, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5А, 7, 11, 9, 9А до заправки SHELL; Електротехнічна 2А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.