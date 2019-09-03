У Києві стартували перші осінні ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

Продуктові ярмарки триватимуть до кінця тижня

З 3 до 8 вересня у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Ярмарки відбудуться:

3 вересня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

4 вересня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

5 вересня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

6 вересня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»); вул. Шолом Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Полкова, 72;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу);

7 вересня (субота) у:

Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»).

8 вересня (неділя) у: