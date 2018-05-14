Шахрай, жертвами якого стали 15 дітей, загримів до в’язниці

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Чоловік біля школи підходив до дітей та, представляючись працівником поліції, просив надати мобільний телефон

Деснянським районним судом Києва оголошено вирок 34-річному зловмиснику, котрий представляючись працівником поліції, незаконно заволодівав речами неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, починаючи з жовтня 2017 року по січень 2018 року зловмисник, перебуваючи біля навчальних закладів, підходив до дітей та, представляючись працівником поліції, просив надати мобільний телефон для здійснення службового телефонного дзвінка. Після того, як школярі віддавали чоловіку телефони, останній зникав з місця вчинення злочину», - йдеться в повідомленні.

Загалом від злочинних дій чоловіка постраждало 15 неповнолітніх дітей.

На сьогодні вироком суду злочинця, який вже був неодноразово судимий за аналогічні злочини, визнано винним за ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 353 КК України та засуджено до 2 років 6 місяців позбавлення волі.