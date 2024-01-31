Ще одна релігійна громада на Київщині перейшла до Православної церкви України

З жовтня служба проводилась в приміщенні сільської ради, адже священник відмовився переходити та не пускав вірян до храму

Рішення релігійної громади перейти з російської церкви в Православну Церкву України було прийнято ще 1 жовтня 2023 року на загальних зборах

30 січня Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Дерев’яна Обухівської громади на Київщині перейшла в управління місцевої релігійної громади Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє «Обухів.інфо».

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Зазначається, що рішення релігійної громади перейти з російської церкви в Православну Церкву України було прийнято ще 1 жовтня 2023 року на загальних зборах. Проте, до цього часу служба проводилась в приміщенні сільської ради, адже священник відмовився переходити та не пускав вірян до храму.

Після оформлення всіх документів в державних органах реєстрації, віряни 30 січня, в присутності правоохоронних органів, увійшли до храму. Цього дня в храмі вперше звучали молитви українською мовою за участі жителів села і священників обухівського благочиння.

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Настоятель громади Покрови Божої Матері с. Дерев’яна священник Володимир привітав односельців з цією подією і запросив усіх до спільної молитви на богослужіння в недільні і святкові дні.

Про цю подію розповіла у Facebook жителька села Галина Западня і поділилась відео, яке підписала так:

«Ці дзвони розбудили сьогодні жителів с. Дерев’яни. В громаді свято, нарешті ми будемо проводити богослужіння в своєму храмі. Подякуймо один одному за проведену роботу», – написала жінка.

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Зазначимо, що перша громада в Києві перейшла до ПЦУ у вересні 2023 року.

Нагадаємо, в Україні все більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».