Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: почалася пожежа, є поранені

Терехов уточнив, що внаслідок російського удару по Харкову є поранені

Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

«У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні. Можливі повторні пуски», – написав Терехов.

Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці «прильоту» почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

О 21:23 Терехов уточнив, що внаслідок російського удару є поранені. «Наразі відомо про пʼятьох постраждалих», – уточнив мер Харкова.

Нагадаємо, внаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова минулої ночі постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей.

Як повідомлялося, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок.