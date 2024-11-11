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Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині

Ірина Бура
glavcom.ua
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Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині
фото: Жозеп Боррель

Село Ягідне постраждало від російської окупації

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у рамках свого візиту до України, відвідав село Ягідне на Чернігівщині, що постраждало від російської окупації. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село – 370 осіб – у підвалі школи на 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії», – написав Боррель.

Він додав, що ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією.

Нагадаємо, 9 листопада «Жозеп Боррель прибув в Україну. Це його п'ятий візит після повномасштабного вторгнення Росії. Боррель зазначив, що це його останній візит до Києва на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. «Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом упродовж мого мандата і залишиться на першому місці на порядку денному ЄС», – наголосив він.

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Теги: росія окупанти війна Місяць соцмережі Боррель

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