Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині

Село Ягідне постраждало від російської окупації

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у рамках свого візиту до України, відвідав село Ягідне на Чернігівщині, що постраждало від російської окупації. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село – 370 осіб – у підвалі школи на 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії», – написав Боррель.

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village - 370 people - in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024

Він додав, що ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією.

Нагадаємо, 9 листопада «Жозеп Боррель прибув в Україну. Це його п'ятий візит після повномасштабного вторгнення Росії. Боррель зазначив, що це його останній візит до Києва на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. «Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом упродовж мого мандата і залишиться на першому місці на порядку денному ЄС», – наголосив він.