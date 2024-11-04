Унаслідок масованої атаки на Харків та передмістя постраждали 15 людей: фото, відео

Росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі Харкова

Прокуратура показала наслідки обстрілу Шевченківського району

Увечері 3 листопада російська окупаційна армія здійснила масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю. Унаслідок цього постраждали 15 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Минулося без постраждалих. У селі Питомник Дергачівської громади внаслідок авіаатаки горів житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Близько 22:30 пролунала ще одна серія вибухів. Зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Постраждали 13 людей, серед яких четверо поліцейських.

У Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Із вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів 3 листопада ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

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Наслідки авіаударів по Харкову та передмістю, 3 листопада 2024 р. фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. У результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих.