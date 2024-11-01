Влада Києва витратить ще 1,6 млрд грн на дорогу до закритого аеропорту

Будівництво дороги до «Києва-Жуляни» тягнеться з 2010 року

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило тендер на проєктування і будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» (Жуляни), загальна вартість якої становить 1,56 млрд грн. Про це свідчать дані системи Prozorro, на які звернуло увагу видання «Наші гроші».

Згідно з проєктом, який Київська міська держадміністрація перезатвердила у вересні 2023 року, планується будівництво під’їзної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту, який не працює від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загальна довжина маршруту складе 4,3 км. Для верхнього шару покриття заплановано використання модифікованого асфальтобетону.

Перша черга будівництва передбачає 2,8 км дороги з двома смугами руху в одному напрямку, велосипедну доріжку, тротуари, очисні споруди, надземний пішохідний перехід і світлофори. Вартість проєктних робіт оцінюється в 7,38 млн грн, а будівельних – у 1,56 млрд грн. Роботи планують завершити до середини 2026 року.

Учасникам проєктувального тендеру потрібно принести аналогічний договір, підтвердити наявність необхідного обладнання, програмного забезпечення і кваліфікованих працівників. А для участі в будівельному тендері треба принести аналогічний договір на будівництво або реконструкцію міських доріг чи вулиць із відгуком, виданим не раніше ніж за місяць до оголошення тендеру. Крім того, треба підтвердити наявність виробничої бази, атестованого асфальтобетонного заводу, будівельних дорожніх машин і працівників. А ще – мати чистий дохід за 2023 рік не менше 30% очікуваної суми, тобто не менше 467,08 млн грн.

Як зазначає видання, другу чергу будівництва, що передбачає 1,5 км дороги з однією смугою в одному напрямку, вже було замовлено восени 2023 року у приватних компаній «ВКФ Стандарт-Авто» та «КП Шляхбуд Інвест» на суму 1,22 млн грн та 135,94 млн грн відповідно.

Відомо, що проєкт дороги до аеропорту почався у 2010 році під час підготовки до Євро-2012. Тоді будівництво було довірено компанії «Укратоменергобуд» на 174 млн грн, проте завершити роботи до 2012 року не вдалося, і проєкт відтоді кілька разів переглядався і дофінансовувався.

Нагадаємо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Також Садовий висловив сподівання, що у 2024 році Львів матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».