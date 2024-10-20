Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч

Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі постраждало більше десятка людей

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі та безпілотниками по інших регіонах України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

У Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей

фото з відкритих джерел

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який був здійснений ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали більше десяти людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Про це в Telegram повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на даний момент відомо про 13 постраждалих у місті внаслідок ворожих ракетних ударів, здійснених із використанням балістичних ракет.

Вибухи та пожежі в РФ: влада скаржиться на потужну атаку дронів, зокрема і в Москві

фото з відкритих джерел

У ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. Заявлено, що повітряну атаку вдалося відбити щонайменше у восьми областях. Про це повідомляють російські медіа, Telegram-канали та мер Москви.

Зазначається, що через «масовану» атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Шольц зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну

фото з відкритих джерел

Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Реджеп Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання щодо України. Про це пише видання Tagesschau.

Після розмови з Ердоганом Шольц заявив, що щодо України було досягнуто взаєморозуміння.

«Ми обидва тісно співпрацюємо з Україною», – запевнив канцлер.

У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу

фото з відкритих джерел

У Києві та регіонах 19 жовтня ввечері було оголошено повітряну тривогу. Повторну тривогу оголосили в столиці о 02:10. Повітряні сили повідомляли, що до Києва наближається ударний БпЛА.

Пізніше моніторингові канали написали, що у столиці працювали системи ППО.

Ворог мав успіх на Донеччині і Курщині, а ЗСУ просунулись під Куп'янськом – звіт ISW

фото з відкритих джерел

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

Агент українського партизанського руху провів диверсію на Херсонщині

фото з відкритих джерел

Агент бойового крила партизанського руху «АТЕШ» знищив релейний щиток поблизу населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області. Про це повідомили партизани у своєму Telegram-каналі.

«Координати точки, де була проведена диверсія: 46,2470141, 34,6643949», – йдеться в дописі партизанів.