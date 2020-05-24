Шоумен Притула розповів, чи балотуватиметься в мери Києва



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Притула буде збирати професійну команду, якщо наважиться поборотися за пост очільника Києва

Він зазначив, що остаточного рішення поки немає

Шоумен Сергій Притула прокоментував свою ймовірну участь у виборах мера Києва. Він заявив, що поки не готовий підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Притула зізнався, що наразі він обдумує свою участь у виборах, однак остаточного рішення поки немає.

«Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, давати якийсь ексклюзив і казати, що так, або казати, що категорично ні. Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато чого треба обдумати і зважити», – сказав шоумен.

Він додав, що буде збирати професійну команду, якщо наважиться поборотися за пост очільника Києва.

«Потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників «Вар’яти-шоу», а команда профільних фахівців», – сказав Притула.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2019 року, рейтинг довіри киян до місцевих політиків та громадських діячів очолили Сергій Притула та Віталій Кличко.

Нагадаємо, екснардеп Береза готується до виборів мера Києва.

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