Шість концертів, ярмарки, фестивалі: у Кличка розповіли про програму новорічних свят



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Діана Попова розповіла, що відбуватиметься у Києві під час новорічно-різдвяних свят

Очільниця департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова розповіла в програмі «Вголос», яка виходить на «Радіо Київ», що буде відбуватися під час новорічних свят, а також про інші культурні заходи у столиці.

Як відомо, цього року вже традиційно головну ялинку країни встановлено на Софійській площі. При цьому саму площу перетворять на «Чотири королівства» з казки про Лускунчика.

А на Контрактовій площі побудують етнічне містечко з українськими народними традиціями.

З 14 грудня стартують новорічні ярмарки.

Урочисте відкриття ялинки на Софійській відбудеться 19 січня о 19:00 і почнеться з привітання мера Києва. А потім на киян та гостей міста чекає концертна програма за участю Національного академічного оркестру народних інструментів, гурту «Друга ріка» та інших зірок.

Загалом на новорічні свята планується шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах.

Також Попова розповіла про проект встановлення в публічних місцях Києва різних арт-об’єктів. Наприклад, всі добре пам’ятають так звану «синю руку», що кілька місяців знаходилась поряд із місцем, де колись стояв пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка — скульптуру румунського митця Богдана Раци. До речі, на початку грудня вона переїхала до Дніпра, порадувавши перед цим жителів Миколаєва. Зараз в Києві на місці «синьої руки» встановлено інший арт-об’єкт, вже українського митця Олексія Золотарьова «Протистояння». «Наступного року ми збираємось продовжувати цей проект, щоб подібні витвори сучасного мистецтва з’являлися в публічному просторі в різних місцях столиці, в тому числі і в «спальних районах», - сказала Попова.

Водночас директорку Департаменту культури КМДА турбують прояви вандалізму, коли, наприклад, було пошкоджено подарований флорентійцями монумент Данте або пам’ятник Шолом-Алейхему в центрі Києва. «Це питання не тільки до охорони, а й до містян. Нам треба ще довго працювати для того, щоб кияни сприймали мистецтво у різних його проявах», - вважає Попова.

Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.