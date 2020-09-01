Лінійка лише для першокласників і дистанція: як проходить перший дзвінок на Київщині (фото)



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На подвір'ї школи зробили спеціальну розмітку для дітей

Святкування першого дзвоника у школах відбувається за певними правилами

Сьогодні, 1 вересня, в українських школах розпочинається новий навчальний рік. Перший дзвінок проходить в умовах карантинах, за певними правилами.

У школах Києва та області святкова лінійка передбачена лише для першокласників із дотриманням дистанції між учнями. Для цього на подвір’ї однієї зі шкіл передмістя Києва навіть зробили спеціальну розмітку, повідомляє Pavlovsky News.

Вчителі розповіли, графік уроків побудували таким чином, щоб не було великого скупчення дітей у одному приміщенні.

Нагадаємо, заклади освіти столиці починають новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.

Як повідомлялося, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.