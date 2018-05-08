Школяру, який під Києвом зарізав свого товариша, повідомлено про підозру

16-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру учню 10 класу, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав смертельне ножове поранення 14-річному хлопцю після проводів товариша до армії. Про це повідомила прес-служба прокуратури. За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури 16-річному хлопцю



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Фото: Нацполіція На місці трагедії вилучено знаряддя злочину – розкладний ніж

16-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру учню 10 класу, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав смертельне ножове поранення 14-річному хлопцю після проводів товариша до армії. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури 16-річному хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

«У ході досудового розслідування встановлено, що група підлітків у неділю, 6 травня, святкувала проводи одного з хлопців до армії. Після святкування проводів між 16-річним підлітком та 14-річним юнаком виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час бійки 16-річний хлопець дістав ніж та здійснив ним удар в груди юнаку, від чого останній помер», - інформують у прокуратурі.

На даний час прокуратурою внесено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, трагедія сталася у селі Петропавлівська Борщагівка.