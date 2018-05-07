Трагедія під Києвом: школяр зарізав свого товариша

Сварка та бійка між двома неповнолітніми сталися у місцевому кафе

В селі Петропавлівська Борщагівка 16-річний учень завдав смертельне ножове поранення у груди своєму 15-річному товаришу. Всі обставини події наразі з’ясовує поліція, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Відомо, що того вечора компанія молоді виряджала в армію знайомого. Подію святкували у



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Фото: Нацполіція На місці трагедії вилучено знаряддя злочину – розкладний ніж

Сварка та бійка між двома неповнолітніми сталися у місцевому кафе

В селі Петропавлівська Борщагівка 16-річний учень завдав смертельне ножове поранення у груди своєму 15-річному товаришу. Всі обставини події наразі з’ясовує поліція, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Відомо, що того вечора компанія молоді виряджала в армію знайомого. Подію святкували у місцевому кафе. Сварка та бійка між двома неповнолітніми відбулися на вулиці близько опівночі», - йдеться в повідомленні.

Швидку допомогу та поліцію викликала місцева жителька. Люди намагалися надати першу домедичну допомогу потерпілому. На жаль, лікарі, які прибули на місце, констатували смерть хлопця.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Хлопець затриманий в порядку ст.208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у місті Буча, що під Києвом, 42-річна квартирантка зарізала власника помешкання.