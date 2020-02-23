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    Сім авто поліції і «швидкі». У Києві влаштували масову бійку (відео)

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    На місці події працювало сім машин поліції - Сім авто поліції і «швидкі». У Києві влаштували масову бійку (відео)
    На місці події працювало сім машин поліції
    Скріншот з відео

    Інцидент стався між двома компаніями

    У парку Святошинського району Києва сталася масова бійка.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    За попередньою інформацією, в парку сталася бійка між двома компаніями. Хтось викликали поліцію і агресивні молоді люди почали кидатися і на правоохоронців.

    На відео видно, що на місці події працюють сім машин поліції.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

    «Але в реалії це був більш гучний мордобій. 7 машин поліції і 2 «швидких», »Борщага. Там постійно такий рух. То алкомени, то наркомени. І тим і іншим аби ***. Рембо незавершені», »Пам’ятаю страшні часи, багато століть назад, тоді була свідком таких двіжух, відразу приїхали пару машин з беркутом. Всі відразу заспокоїлися. і ніхто ні на кого не кидався. Чому відразу не викликати корд, а більше десятка поліцейських питання», – пишуть в коментарях.

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    Київ кримінал поліція
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