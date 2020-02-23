Сім авто поліції і «швидкі». У Києві влаштували масову бійку (відео)



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На місці події працювало сім машин поліції Скріншот з відео

Інцидент стався між двома компаніями

У парку Святошинського району Києва сталася масова бійка.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За попередньою інформацією, в парку сталася бійка між двома компаніями. Хтось викликали поліцію і агресивні молоді люди почали кидатися і на правоохоронців.

На відео видно, що на місці події працюють сім машин поліції.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

«Але в реалії це був більш гучний мордобій. 7 машин поліції і 2 «швидких», »Борщага. Там постійно такий рух. То алкомени, то наркомени. І тим і іншим аби ***. Рембо незавершені», »Пам’ятаю страшні часи, багато століть назад, тоді була свідком таких двіжух, відразу приїхали пару машин з беркутом. Всі відразу заспокоїлися. і ніхто ні на кого не кидався. Чому відразу не викликати корд, а більше десятка поліцейських питання», – пишуть в коментарях.