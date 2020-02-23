Сім авто поліції і «швидкі». У Києві влаштували масову бійку (відео)
Інцидент стався між двома компаніями
У парку Святошинського району Києва сталася масова бійка.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
За попередньою інформацією, в парку сталася бійка між двома компаніями. Хтось викликали поліцію і агресивні молоді люди почали кидатися і на правоохоронців.
На відео видно, що на місці події працюють сім машин поліції.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.
«Але в реалії це був більш гучний мордобій. 7 машин поліції і 2 «швидких», »Борщага. Там постійно такий рух. То алкомени, то наркомени. І тим і іншим аби ***. Рембо незавершені», »Пам’ятаю страшні часи, багато століть назад, тоді була свідком таких двіжух, відразу приїхали пару машин з беркутом. Всі відразу заспокоїлися. і ніхто ні на кого не кидався. Чому відразу не викликати корд, а більше десятка поліцейських питання», – пишуть в коментарях.