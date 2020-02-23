Київ виділив 240 мільйонів гривень на оновлення шкільних їдалень



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Всі зміни у системі харчування в київських школах є результатом спільних зусиль міської влади, районних управлінь освіти, керівників закладів освіти та підприємств, що організовують харчування учнів - Мондриївський

Столиця забезпечує безкоштовним харчуванням 128,7 тис. учнів

Київська міська влада виділила в цьому році 240 мільйонів гривень на оновлення харчоблоків в столичних школах.

КМДА вже третій рік працює над покращенням умов харчування дітей в столичних школах, зазначили у відомстві. Й цього року в пріоритеті оновлення технічної бази їдалень.

«Найбільша частина спрямована на закупку обладнання та меблів. Окрім цього, місто очікує на субвенцію з держбюджету, що також розрахована на придбання техніки для їдалень та харчоблоків. Це один із важливих кроків, що дозволить зробити їжу для діток у школах ще смачнішою», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Всі зміни у системі харчування в київських школах є результатом спільних зусиль міської влади, районних управлінь освіти, керівників закладів освіти та підприємств, що організовують харчування учнів, зазначає Мондриївський.

Серед нових форм, провадження яких підтримує КМДА: мультипрофільне харчування «шведський стіл», дабл-меню (2-3 страви на вибір) та кулінарна лінія «Шкільне харчування».

«60% закладів середньої освіти Києва вже перейшли на нові форми організації харчування. Найбільш популярним є дабл-меню, за яким вже харчуються учні 114 закладів. «Шведський стіл» наразі працює у 58 закладах, а кулінарна лінія «шкільне харчування» – у 41. У Дніпровському, Подільському та Шевченківському районах усі школи впровадили нові форми харчування».

Нині Київ забезпечує безкоштовним харчуванням 128,7 тис. учнів. На це у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 516,6 млн грн. Середня вартість безоплатного сніданку становить 20,67 грн (для учнів 1-4 класів) та 23,67 грн (для учнів 5-11 класів, що належать до пільгових категорій).

Нагадаємо, на оновлення огорож у школах Київ витратить понад 24 млн грн.

Як повідомлялося, Київ виділив мільярд гривень на будівництво та ремонт шкіл.