Син «замовив» батька. На Київщині розкрили резонансне вбивство (фото)

Хлопець найняв свого товариша вбити батька, щоб отримати спадок

На Київщині викрито та затримано двох мешканців регіону за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, увечері 16 березня до одного з приватних домоволодінь с.Гнідин увірвався невідомий, який напав на господаря оселі та почав шматувати його ножем. Від отриманих травм чоловік помер на місці скоєння злочину. Експерти нарахували на тілі загиблого 25 поранень. У цей час у домі перебували дружина й донька потерпілого, яким вдалось сховатись та викликати правоохоронців.

«Зловмисник із місця скоєння злочину зник, однак, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до скоєння тяжкого злочину сина потерпілого та його 19-річного приятеля», – ідеться в повідомленні.

Як з’ясувалось, злочин був ретельно спланований. Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування всіх членів родини. Після смерті батька молодик мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити приятелю за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби.

Наразі обидва фігуранти затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття проводились спільно з працівниками управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини, співробітниками Бориспільського районного управління поліції.

Раніше на Вінниччині працівники поліції затримали 19-річного юнака, який поранив ножем своїх батьків. Сина потерпілих затримали. Своєї поведінки він пояснити не може. Відкрито кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство».