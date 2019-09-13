Синоптик розповіла, чого киянам очікувати від погоди у найближчі дні



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З вівторка стовпчики термометрів поповзуть униз

Сьогодні у Києві, як і у багатьох областях України, - найтепліший день.

Уже завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві прийдешня синоптична перспектива - дуже цікава. Найближчої ночі та завтра вранці у столиці пройде дощ, вдень у суботу прояснить, у неділю - без істотних опадів. Проте, оскільки ми опинимося вже в тилу фронту, Київ опиниться у прохолодному повітрі: впродовж 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів», - прогнозує вона.

За її словами, у понеділок, 16 вересня, «тепло спробує реабілітуватись», до +23 +24 градусів.

Проте, вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю. «Стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче +20 градусів, разом із поривчастим вітром», - каже Діденко.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 13 вересня, у Києві збережеться спекотна погода, а в суботу прийде похолодання.