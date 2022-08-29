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Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло (фото)
Залежно від погодних умов рівень води в Синевирі коливається
фото з відкритих джерел

На Синевирському острівці є позначка, що показує на рекордний мінімум

Рівень води у найбільшому гірському озері України Синевир через засуху впав до історично мінімуму. Про це повідомляє Укрінформ.

«Цьогоріч зафіксовано історичний мінімум міління озера Синевир. Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала засуха, довго не було дощу», – повідомив виданню місцевий гід Віталій Дтблюк.

Як пояснив гід, на Синевирському острівці є позначка, що показує на рекордний мінімум, до якого опускалася позначка рівня води в озері. Вона зафіксована влітку 2005 року. «Але не переживайте, Синевир не пересохне, тому що він постійно живиться трьома струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають», – зазначив Диблюк.

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Він розповів, що залежно від погодних умов рівень Синевира коливається – зазвичай, живлення іде трьома струмками. Ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів в горах, менший за обсягом води, але так само потужний приплив води фіксують також восени, коли задощить.

«Тому Синевир по висотам рівня води може «стрибати» 5-7 м вверх-вниз. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, бо це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера – тому від його висоти заміряють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера», – сказав Диблюк.

Тим часом на Харківщині випав град розміром із куряче яйце.

Теги: Карпати (гори) водойма природа

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