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Скандал із мажорами в центрі Києва: один з підлітків отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скандал із мажорами в центрі Києва: один з підлітків отримав підозру
Юнакові загрожує до семи років тюрми
фото: Поліція Києва, Facebook

17-річному хлопцю висунуто підозру в незаконному зберіганні зброї

Поліція повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативному відео, знятому у центрі Києва 10 січня. Йому загрожує до семи років тюрми. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у двох неповнолітніх, у ході яких в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої.

За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї.

Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативних відео
Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який фігурував у провокативних відео
фото: поліція Києва, Facebook

Відтак, слідчі Печерського управління поліції оголосили 17-річному юнакові про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Згодом стало відомо, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. 

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Теги: Facebook поліція пістолет

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