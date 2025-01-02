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У Сумах чоловік помер після бійки в ТЦК. Реакція поліції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Сумах чоловік помер після бійки в ТЦК. Реакція поліції
40-річний сум’янин Євген Криводуб помер після бійки в ТЦК
фото: SumyToday

Військкоми запевняють: жоден із учасників конфлікту не має стосунку до ТЦК

На території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні. Інцидент прокоментували поліція Сумщини та Сумський обласний ТЦК.

Версія родичів

Тітка загиблого звернулася до місцевого видання SumyToday із проханням про розголос. За її словами, 29 грудня о 15:00 її племінник зателефонував цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, де він вже пройшов ВЛК, після чого його відправлять на війну. 

Потім він зник зі зв'язку. Коли наступного дня рідні зателефонували на той номер – там повідомили, що чоловік нібито випив три літри горілки і його відвезли в лікарню.

Громадянина знайшли в обласній лікарні. Там повідомили, що чоловіка доправили з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі. А 31 грудня вранці рідних сповістили про його смерть.

Реакція ТЦК

Невдовзі на інцидент відреагував Сумський обласний ТЦК. Там визнали, що на території Сумського міського ТЦК дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте військкомат запевняє, що жоден з учасників бійки не має стосунку до ТЦК.

«Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один завдав іншому тілесних ушкоджень. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна», – йдеться в повідомленні.

Сумський ТЦК запевняє, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події. Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Коментар поліції

Поліція Сумської області поінформувала, що встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Сум.

Правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовий не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні.

Поліціянти повідомили військовому про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що в Ковелі Волинської області п'яний військовослужбовець ТЦК здійснив дорожньо-транспортну пригоду. Ця інформація з’явилась в місцевих Telegram-каналах. Зазначалась, що в автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.

Теги: ТЦК Суми Сумщина поліція смерть військові

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