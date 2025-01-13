Скандал з мажорами в Києві: поліція знайшла у них зброю та набої

Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій

Шестеро мешканців столиці заради створення провокативного контенту демонстрували зброю і слухали російську музику

Під час обшуку вдома в двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео демонстрували зухвалу поведінку в центрі Києва, вилучено зброю, набої, страйкбольну гранату. Про це повідомляє поліція Києва.

«В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 ККУ, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони», – сказано в повідомленні.

В поліції нагадали, що наприкінці цього тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва, які, зокрема, слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Вказано, що «блогерами» виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

В поліції зазначають, що за вказаним фактом триває досудове розслідування.

Зазначимо, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Нагадаємо, співробітники столичної поліції та Служби безпеки України встановили особу чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності. Його затримали.