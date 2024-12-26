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Фінляндія затримала судно тіньового флоту РФ, яке могло пошкодити підводний кабель

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фінляндія затримала судно тіньового флоту РФ, яке могло пошкодити підводний кабель
Судно Eagle S, яке стояло на якорі у Фінській затоці, прямувало з Росії до Єгипту
фото: Yle

Російський корабель суттєво сповільнився приблизно в той час, коли стався обрив кабелю

Фінські правоохоронці зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю У Балтійському морі знову інцидент з кабелями – цього разу між Фінляндією та Естонією між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Судно Eagle S, яке стояло на якорі у Фінській затоці, прямувало з Росії до Єгипту з порту Усть-Луга. Дані служб моніторингу показують, що корабель суттєво сповільнився приблизно в той час, коли стався обрив кабелю. Поліція розслідує справу як вандалізм. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

За даними митниці, корабель належить російському тіньовому флоту та причетний до обходу санкцій. Eagle S – це єдине судно компанії Caravella з Обʼєднаних Арабських Еміратів. Йому приблизно 20 років і воно в поганому стані, що загрожує безпеці та екології.

Компанія Caravella на власному сайті називає себе «надійним міжнародним постачальником, що спеціалізується на транспортуванні нафти та газу». Однак на сайті не представлені послуги чи обладнання, які вона надає.

Нагаадаємо, три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC. У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

До слова, транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до Росії. Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı. За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.

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Теги: росія Естонія Порту послуги поліція корабель транзит Фінляндія вандалізм

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