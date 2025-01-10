Поліція встановила імена юнаків, які влаштували у Києві «шоу» під пісню пропутінського Шамана

У поліції розповіли, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики

Наразі із фігурантами та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські

Правоохоронці встановили імена всіх учасників відео, на якому компанія хлопців перекриває дороги на центральних вулицях Києва та слухає російську мову. Про це повідомила поліція Києва.

У поліції розповіли, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Правоохоронці встановили імена всіх учасників відео, на якому компанія хлопців перекриває дороги на центральних вулицях Києва фото: Поліція Києва

Наразі із фігурантами та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.

Наразі із фігурантами та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські фото: Поліція Києва

«Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку», – заявили в поліції.

Раніше група молодих людей опублікувала відео, на яких вони перекривають рух на вулицях Києва та співають пісні російських виконавців, які підтримують політику Кремля. У ролику, який поширили у соцмережах, видно, як група молодиків на люксових автівках їздить Києвом та програє російські композиції авторства пропутінських Шамана і Тімоті. Однією з пісень була «Я русский», яка стала символом російської загарбницької війни проти України. Одна з таких пісень грає під час того, як хлопці проїжджають меморіал загиблим військовим у центрі столиці.

Нагадаємо, у столиці затримано молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці міста. Про це інформує поліція Києва. Подія сталася в Печерському районі міста.