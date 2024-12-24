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Шахраї виманили майже 3 млн грн, видаючи себе за працівників банку: яке покарання отримали

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шахраї виманили майже 3 млн грн, видаючи себе за працівників банку: яке покарання отримали
Зловмисники ошукали 24 людей на близько 3 млн грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зловмисники ошукали 24 людей на близько 3 млн грн

Кіберполіцейські припинили діяльність шахраїв, які організували роботу call-центру на Донеччині та виманювали фінансові дані у громадян. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці зауважили, що зловмисники налагодили діяльність шахрайського call-центру на території Донеччини й виманювали гроші у громадян за допомогою так званого вішингу.

Вішинг – це вид телефонного шахрайства з використанням методів соціальної інженерії, пов'язаний з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, спонуканнями до переказу коштів на картку злодіїв за допомогою голосових дзвінків тощо.

Так, шахраї телефонували громадянам під виглядом працівників служби безпеки банків і повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їхніми картками. У процесі розмови фігуранти переконували людей виконати їхні інструкції та вказівки, в результаті чого отримували повний доступ до онлайн-банкінгу жертв. Надалі грошові кошти з рахунків потерпілих зловмисники перераховували на картки дропів та переводили в готівку.

За результатами розслідування встановлено, що зловмисники ошукали 24 людей на близько 3 млн грн.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування за ч.ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України та скерували обвинувальний акт стосовно членів угруповання до суду.

Нагадаємо, що на Тернопільщині шахраї ошукали мешканця Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку.

Раніше у Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші «на операцію» для її доньки у Німеччині.

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Теги: банк гроші Україна українці шахрайство поліція Національна поліція України

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