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Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд
фото: Служба безпеки України

Зловмисники мали «замовлення» на серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка мала організувати масове сходження з колій потягів «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Контррозвідка Служби безпеки запобігла масштабним диверсіям на об’єктах «Укрзалізниці». За результатами спецоперації викрито і нейтралізовано агентурну мережу ГРУ РФ, яка мала «замовлення» на серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.

За результатами спецоперації викрито і нейтралізовано агентурну мережу ГРУ РФ
За результатами спецоперації викрито і нейтралізовано агентурну мережу ГРУ РФ
фото: Служба безпеки України

Завдяки роботі на випередження вдалося затримати ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд.

Для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний «башмак», який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії.

Щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали фіксувати диверсію в режимі реального часу.

Замаскованіа камера у вигляді пташиного гнізда
Замаскованіа камера у вигляді пташиного гнізда
фото: Служба безпеки України

За матеріалами справи, завербованим фігурантом виявився мешканець Рівного, що працював на 316-й розвідцентр головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), що дислокується в Криму.

Агент діяв у складі мережі, до якої входило ще двоє зрадників, що наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові. Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а «зв’язковим», який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво.

Для роботи із агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до ГРУ РФ на $100 тис. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% від цієї суми. Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховавши цей факт від керівництва воєнної розвідки РФ.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила плани агресора, затримала ворожого агента та задокументувала його кураторів.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (готування та підбурювання до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Якимчуку та Ігнатьєву оголошено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року. Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом двох годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, викрили через декілька годин після підривника. За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. При цьому СВП виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу».

Варто додати, що Служба безпеки України викрила 93 російські агентурні мережі за останні два роки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову СБУ Василя Малюка. Як повідомив Малюк, у 2023 році вдалося викрити 47 мереж, а протягом 2024 року нейтралізувати ще 46. До складу цих груп входили як народні депутати, так і чинні військовослужбовці.

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Теги: зрада гроші поліція злочин озброєння державна зрада роман фронт відео теракт

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