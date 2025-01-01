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На Волині жінка жорстоко вбила чоловіка під час застілля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Волині жінка жорстоко вбила чоловіка під час застілля
Волинянці може загрожувати до 15 років ув’язнення
фото з відкритих джерел

Жителька села вдарила свого знайомого ножем та сокирою в голову й живіт

У селі Благодатне Волинської області 29-річна жінка зарізала 61-річного чоловіка. Про це повідомляє поліція Волинської області.

За словами правоохоронців, інцидент стався під час застілля. Зазначається, що між жінкою та чоловіком виник конфлікт внаслідок якого 29-річна жителька села вдарила свого знайомого ножем та сокирою в голову й живіт.

Поліція затримала жінку та вилучила знаряддя злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

Підозрюваній може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення. Наразі розв’язується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, близько 9 тис. українців зустріли 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці».

До слова, у Ковелі Волинської області п'яний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснив дорожньо-транспортну пригоду. В автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.

 

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Теги: вбивство Волинська область новорічні свята поліція

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