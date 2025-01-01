На Волині жінка жорстоко вбила чоловіка під час застілля
Жителька села вдарила свого знайомого ножем та сокирою в голову й живіт
У селі Благодатне Волинської області 29-річна жінка зарізала 61-річного чоловіка. Про це повідомляє поліція Волинської області.
За словами правоохоронців, інцидент стався під час застілля. Зазначається, що між жінкою та чоловіком виник конфлікт внаслідок якого 29-річна жителька села вдарила свого знайомого ножем та сокирою в голову й живіт.
Поліція затримала жінку та вилучила знаряддя злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.
Підозрюваній може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення. Наразі розв’язується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
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