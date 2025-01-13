Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок
Політик заявив, що після такого випадку свою картку перевипустить, а українців закликав дбати про безпеку рахунків
колаж: glavcom.ua

«Скоріш за все виток даних стався, коли я замовляв щось на інтернет-сайтах»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, як на його банківський рахунок здійснилася кібератака. На своїй сторінці Facebook він пояснив, як може відбуватися механізм онлайн-крадіжки коштів. 

Так, за словами політика, протягом двох днів з його банківської картки намагалися списати гроші, яких на рахунку не було. Він підозрює, що витік даних стався під час замовлення в мережі.

«Скоріш за все витік даних стався, коли я замовляв щось на інтернет сайтах. Але був у мене кейс купівлі якогось неперевіреного додатку, який я потім видалив, але гроші у мене хотіли вкрасти, може співпадіння. Як ви бачите, сумми однакові. Тобто коли десь фішнули мою картку, далі бот обходить ці картки, і збирає гроші… Бо як бачите суми досить сходяться», – заявив нардеп.

«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок фото 1
фото: facebook.com/FediiencoAlexandr

Також Федієнко вважає, що якщо картка додана до систем GooglePlay чи AppStore – вона вже у зоні ризику.

«Увага, як тільки ви свою банківську картку десь засвітите в мережі, або навіть додасте на телефоні, спрямувавши на неї наприклад купівлю, додатків у GooglePlay AppStore тощо, питання часу, коли гроші на вашій банківській картці у вас вкрадуть. Тому дуже важливо, щоб у мережі, на розрахунках, ви додавали віртуальну картку, на якій не буває грошей. Тільки якщо вам щось треба придбати, ви перекидаєте туди гроші з основної картки», – пояснив нардеп.

Політик додав, що свою картку тепер перевипустить, а українців закликав дбати про безпеку: встановлювати двофакторну аутентифікацію, стійкі паролі, обмежувати розрахунки.

Нагадаємо, правоохоронці застерігають, що шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти. Як зазначає начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков, одним із поширених видів шахрайства є фішинг – створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні.

Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману.

Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі-продажу через соцмережі. В цьому випадку, шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення акаунта.

Читайте також:

Теги: депутат кібератака гроші політика інтернет Facebook

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ
Грузія: проросійська влада призначає президента, опозиція оточила парламент
14 грудня, 2024, 07:58
Бойко наплів щось про Колумба, радикалів і пам'ятники
Проросійський політик Бойко виступив із дивною заявою, РНБО відреагувала
15 грудня, 2024, 19:15
Путін допоміг Асаду втекти із Сирії
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
16 грудня, 2024, 09:11
Раніше Микиша також голосував за скандальну містобудівну реформу №5655
Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
19 грудня, 2024, 12:24
Бойки прийшов на допис в СБУ
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
17 грудня, 2024, 14:17
Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для підтримки української книги
Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)
24 грудня, 2024, 14:29
Політична ситуація у Франції не сприяє прийняттю бюджету
На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік
18 грудня, 2024, 09:50
Валентин каже, розуміє, що зробив дурницю, до Росії не хоче, тому на обмін не подавався
Активіст «Правого сектора» розповів, чому зрадив Україну
4 сiчня, 19:09
Южаніна стверджує, що більша частина коштів для армії залишається на рахунках НБУ без використання
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
11 сiчня, 18:08

Суспільство

«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок
«Намагаються викрасти гроші». Нардеп Федієнко розповів про кібератаку на рахунок
Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика
Морози до -20°С накриють Україну найближчими днями: деталі від синоптика
Брав участь в запеклих боях у складі спецпідрозділу «Кракен». Згадаймо Олексія Пчелінського
Брав участь в запеклих боях у складі спецпідрозділу «Кракен». Згадаймо Олексія Пчелінського
В окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху
В окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у частині областей України
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у частині областей України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
26K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
18K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua