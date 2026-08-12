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У Хотинській фортеці вдруге за чотири місяці обвалилася частина стіни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Хотинській фортеці вдруге за чотири місяці обвалилася частина стіни
Фахівці з'ясовують, що стало причиною обвалу
фото: «Суспільне»

Пошкоджена ділянка розташована на стрімкому схилі каньйону, що суттєво ускладнює реставрацію

У Хотинській фортеці на Буковині стався черговий обвал стіни. Частина муру пам'ятки архітектури національного значення зруйнувалася після першого обвалу, який стався у квітні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповіла директорка державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» Єлизавета Буйновська, цього разу елементи стіни впали в той самий бік, що й навесні. Територія біля аварійної ділянки залишається огородженою, тому відвідувачам нічого не загрожувало. За словами Буйновської, повторне руйнування було прогнозованим.

Після квітневого обвалу зубці муру залишилися без опори. Ще після першого інциденту пошкоджену частину фортеці обстежували комісії за участю представників Міністерства культури, реставраторів, конструкторів та інженерів. Фахівці дійшли висновку, що відновлення цієї ділянки буде технічно складним.

Проблема полягає, зокрема, в розташуванні стіни на стрімкому схилі каньйону, через що там неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Крім того, розпочати аварійні роботи без затвердженого проєкту та необхідних погоджень не можна.

Обвалена стіна Хотинської фортеці
Обвалена стіна Хотинської фортеці
фото: «Суспільне»

«Йдеться не про те, що роботи затягувалися. Щоб розпочати реставрацію, потрібно провести повний комплекс досліджень і підготувати якісну проєктну документацію. Це надзвичайно складний об'єкт, і всі спеціалісти, які його обстежували, наголошують, що подібні роботи трапляються вкрай рідко», – пояснила директорка заповідника.

Наразі проєкт реставрації передбачає відновлення всієї пошкодженої сторони споруди. Фахівці вже виконали 3D-сканування фортеці та провели георадарне дослідження території. Це має допомогти виявити можливі порожнини та дослідити особливості ґрунту. Окремо планують вирішити проблему водовідведення.

За словами Буйновської, раніше у фортеці діяла дренажна система, яку згодом засипали під час перебудов. Через це опади можуть накопичуватися на окремих ділянках та впливати на стан мурів. Остаточну вартість реставрації наразі не визначили. Водночас Міністерство культури вже спрямувало близько 3 млн грн на розробку двох комплектів науково-проєктної документації.

Нагадаємо, раніше під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України. Об'єкт офіційно закритий і перебуває в аварійному стані, однак продовжує приваблювати туристів, дігерів та любителів екстремального відпочинку.

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Теги: Чернівецька область архітектура історія

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