Скарбів не виявлено: квартиру Януковича «розпечатали» і здадуть в оренду



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Квартира екс-президента-утікача Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві Фото: Радіо Свобода

5 років сумнівне майно Януковича стояло і не приносило нічого державі

Арештовану в рамках кримінального провадження квартиру на Оболонській набережній у Києві, якою володіє і де був прописаний екс-президент України Віктор Янукович, Національне агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) передало компанії-управителю. Про це повідомляє Радіо Свобода з місця передачі цього майна.

«Ми думали, що натрапимо тут на скарби, як це було в інших випадках передачі в управління майна відомої всім особи, однак це майно виглядає занедбаним, наче тут ніхто і не жив», – заявив начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник.

Він пояснив, що компанія-управитель виграла конкурс і тепер АРМА передає їй квартиру, щоб отримувати прибуток, частина якого піде управителю та на підтримку нерухомості у доброму стані. Більшість виручки надходитиме до бюджету.

Юридична фірма «СВМ Консалтинг», яка виграла конкурс на право тимчасового управителя елітною квартирою, підтримуватиме арештоване житло у належному стані, приведе до ладу та здаватиме її в довгострокову оренду, пояснив Радіо Свобода Володимир Сидоренко, директор юридичної фірми «СВМ Консалтинг».

«Ми співпрацюємо з ріелторськими компаніями, які вже мають двох-трьох претендентів на оренду цього приміщення. Це оренда на тривалий період», – заявив управитель квартири Януковича.

Організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та представники управителя з’ясували, що раніше в цій квартирі проживала Любов Полежай, яку вважають цивільною дружиною Віктора Януковича. Попри те, що вона покинула Україну, її невеличкий бізнес досі діє у сусідньому будинку.

«5 років сумнівне майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим», – заявила Катерина Риженко, юридичний радник «ТІ Україна».

Нагадаємо, Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі. Самого обвинуваченого на суді не було, із 2014 року президент-утікач переховується за кордоном. Майно Януковича - від квартири на Оболоні до резиденції «Межигір’я» – арештоване.