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Чмут закликав киян підготувати запасний план на зиму

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Чмут закликав киян підготувати запасний план на зиму
У разі серйозних пошкоджень критичної інфраструктури йдеться не лише про відсутність світла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військовий аналітик радить заздалегідь оцінити можливість тимчасового переїзду

Киянам варто заздалегідь продумати, як діяти в разі тривалих перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням узимку. Серед можливих варіантів – тимчасовий переїзд до родичів або в інший населений пункт, якщо умови проживання в столиці стануть надто складними. Про це заявив керівник фонду «Повернись живим» і військовий аналітик Тарас Чмут в інтерв’ю DW, пише «Главком».

За словами Чмута, підготовка до холодного сезону має передбачати не лише базові запаси, а й кілька варіантів дій на випадок погіршення ситуації. Він радить заздалегідь визначити, що робити, якщо звичні побутові умови порушаться на тривалий час, і не відкладати такі рішення до моменту, коли виникне гостра потреба.

Водночас Чмут не закликає киян негайно залишати місто. Його рекомендація – оцінити можливі ризики та підготувати запасні варіанти, зокрема можливість пожити певний час у родичів або переїхати в інший регіон. Наявність такого плану дасть змогу швидше ухвалити рішення, якщо обставини зміняться.

Чмут закликав киян підготувати запасний план на зиму фото 1

Які проблеми можуть виникнути взимку

Під час розмови військовий аналітик наголосив, що наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі можуть бути різними для окремих районів і будинків. У разі серйозних пошкоджень критичної інфраструктури йдеться не лише про відсутність світла. Складнощі можуть торкнутися опалення, водопостачання та водовідведення.

Ситуація залежатиме від того, наскільки сильно буде пошкоджено інфраструктуру та як довго триватимуть перебої. Для частини мешканців проблемою може стати відсутність опалення, для інших – неможливість користуватися водою або каналізацією. У складному сценарії деяким людям доведеться шукати інше місце для проживання.

Чмут зауважив, що в разі масштабних проблем потреба в тимчасовому переселенні може охопити тисячі або навіть десятки тисяч людей. Це один із можливих сценаріїв, а не прогноз неминучого розвитку подій.

Київ готується до холодів

Підготовка столиці до зими залишається важливою темою на тлі російських атак на українську енергосистему. Міській владі необхідно забезпечувати стійкість критичної інфраструктури, а мешканцям – враховувати можливість перебоїв із базовими послугами.

Раніше «Главком» повідомляв, що Київ планував спрямувати понад 9 млрд грн на підготовку до зимового періоду. У межах цих заходів ішлося про посилення енергетичної стійкості столиці. 

Заступниця міського голови Марина Хонда раніше також розповідала про підготовку до складного зимового сезону, можливі блекаути та питання переселення киян. Про це читайте в матеріалі «Готуємося до найскладнішого»: заступниця Кличка про наступну зиму, блекаути і переселення киян. 

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Теги: Київ опалення водопостачання зима Тарас Чмут Марина Хонда

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