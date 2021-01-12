Стало відомо, скільки податків сплатили мешканці Київщини за минулий рік

До місцевих бюджетів області спрямовано на 1,3 млрд грн більше, ніж за 2019 рік

За 2020 рік платники податків Київщини спрямували до місцевих бюджетів на 9% більше, ніж у 2019 році. Про це повідомила начальник податкової служби Київської області Олена Виноградова, інформує пресслужба Головного управління ДПС у Київській області.

«За минулий рік платники Київщини спрямували до бюджетів територіальних громад області більше як 16 мільярдів гривень, що на 1,3 млрд грн перевищує показник 2019 року», – зазначила Виноградова.

Найбільші суми забезпечили платники:

зареєстровані у Бориспільському та Києво-Святошинському районах по 2,6 млрд грн,

Білоцерківському – 2,4 млрд грн.

Левову частку надходжень до бюджетів області забезпечила сплата податку на доходи фізичних осіб: у розрізі основних платежів його питома вага складає 66%. При цьому сума надходжень за рік дорівнює 10,5 млрд грн, а темп приросту до 2019 року – 9% або 907 млн грн додаткових коштів.

Малий та середній бізнес сплатив 2,4 млрд грн єдиного податку, що на 9% або 194 млн грн більше за суму, що надійшла за 2019 рік.

З-поміж майнових податків за обсягом надходжень лідирує:

плата за землю із сумою сплати 1,5 млрд грн та темпом приросту 2% або 30 млн грн відповідно до показника 2019 року

на другому місці – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За рік до бюджетів громад платники спрямували 477 млн грн, збільшивши темп приросту на 19% або 75 млн грн

третє місце обіймає транспортний податок: за 2020 рік власники елітних автомобілів сплатили 12,3 млн грн.

На 23% або 100 мільйонів гривень зросла сплата акцизного податку. За 2020 рік суб’єкти господарювання спрямували до місцевих бюджетів 537 млн грн за право здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Як повідомлялося, за 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень, що на 14,53 млрд грн, або на 14% перевищує відповідний показник 2019 року.