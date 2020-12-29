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    За добу в Києві майже тисяча нових хворих на коронавірус

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    Коронавірус атакує киян - За добу в Києві майже тисяча нових хворих на коронавірус
    Коронавірус атакує киян
    Фото з відкритих джерел

    Київ лідирує серед регіонів України за добовою кількістю нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 28 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 953 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 27 грудня було 851 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 109008 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 38017 осіб (за добу 556), померли 1875 осіб (за добу 21).

    У Київській області зафіксовано 57912 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 298 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 283 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 32341 особа (за добу 537), померли 941 людина (за добу 7).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1037362 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 грудня зафіксовано 6988 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 28 грудня у Києві було підтверджено 108055 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 851 особи.  

    У Київській області було 57614 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 283 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей. 

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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