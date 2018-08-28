В День знань у Вінниці проведуть освітній фестиваль для дітей та батьків



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1 та 2 вересня у Вінниці на території ролледрому ТРЦ «Мегамолл» для дітей та батьків проведуть фестиваль позашкільної освіти, дитячого оздоровлення, розваг, моди та краси «Розвивайлик Фест».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

За словами депутата Вінницької обласної ради Людмили Станіславенко, яка є меценатом фестивалю, майстер-класи та заходи, які відбудуться у рамках фестивалю, стануть не лише цікавим дозвіллям для малечі, а й будуть корисними для батьків юних вінничан, які навчатимуться за стандартами Нової української школи.

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У рамках «Розвивайлик Фесту» на гостей чекатиме багато цікавих локацій. Зокрема, арифметичне містечко «Соробан», в основі якого лежить унікальна методика усного рахунку на японських рахівницях абак. Вінничанам розкажуть про специфіку навчання у школі «Крута наука», учні якої пізнають навколишнє середовище шляхом проведення експериментів з хімії та фізики.

Крім цього на фестивалі будуть представлені танцювальні та мовні школи, розвиваючі центри для малечі віком 2 – 3-х років.

Під час фестивалю дітям та дорослим продемонструють та розкажуть про особливості дидактичних матеріалів, які використовуватимуть в Новій українській школі. Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Світлана Василюк зауважила, що цьогоріч з державного бюджету для Вінницької області спрямовано 45 млн. грн. для втілення вимог Нової української школи, а також 17 млн. грн. на підготовку вчителів перших класів за стандартами НУШ.

На фестивалі буде облаштована зона здоров'я. Під час заходу «Лабораторія Меділабс» та офтальмологічний центр «Зорик» протягом двох днів, у рамках фестивалю, проводитимуть безкоштовне медичне обстеження дітей, включаючи УЗД та перевірку зору, а також отримання консультацій фахівців, зокрема, дитячого психолога. Крім цього, ТМ «Dentissimo» продемонструє стоматологічні основи та засоби гігієни. На фестивалі також відбудеться розіграш пакету «Знову до школи» від «Меділабс».

Під час фестивалю юні відвідувачі зможуть відвідати зону краси, де буде плетіння косичок, дитячий манікюр, аквагрим. Також презентують нову колекцію шкільної форми і виставку зошитів.

В День проведення фестивалю містом курсуватиме міні-потяг, який безкоштовно возитиме малечу до «Мегамоллу».

Для відвідувачів фестивалю підготували подарунки та розіграші. Одним з яких є тур «Бліц Будапешт та Відень» на двох від туристичного партнера фестивалю – агентства подорожей «Аміго Тревел».

Вхід на фестиваль вільний.

Джерело: vinnitsa.info