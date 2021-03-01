Слідом за узбеками з фальшивими паспортами Росії у «Борисполі» затримали турка з фальшивим паспортом Австрії

Затриманий громадянин Туреччини отримав заборону на вʼїзд до України

Порушник кордону визнав, що придбав документ на базарі у Стамбулі

Під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль», прикордонники виявили в одного із пасажирів підроблену ID-картку громадянина Австрії

Про це повідомляється в спільноті «Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» у Facebook.

Прикордонники з’ясували, що один із пасажирів подорожує з підробленою ID-карткою Австрії. Щоправда, порушник виявився не австрійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ придбав у Стамбулі за дві тисячі євро.

Тож цьому громадянину Туреччини заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

Учора стало відомо, що з аеропорту «Бориспіль» до Домініканської Республіки за підробленими паспортами Російської Федерації намагалися вилетіти четверо громадян Узбикистану.