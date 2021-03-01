Слідом за узбеками з фальшивими паспортами Росії у «Борисполі» затримали турка з фальшивим паспортом Австрії
Затриманий громадянин Туреччини отримав заборону на вʼїзд до України
Порушник кордону визнав, що придбав документ на базарі у Стамбулі
Під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль», прикордонники виявили в одного із пасажирів підроблену ID-картку громадянина Австрії
Про це повідомляється в спільноті «Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» у Facebook.
Прикордонники з’ясували, що один із пасажирів подорожує з підробленою ID-карткою Австрії. Щоправда, порушник виявився не австрійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ придбав у Стамбулі за дві тисячі євро.
Тож цьому громадянину Туреччини заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Учора стало відомо, що з аеропорту «Бориспіль» до Домініканської Республіки за підробленими паспортами Російської Федерації намагалися вилетіти четверо громадян Узбикистану.
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