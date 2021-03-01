  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прикордонники «Борисполя» не пустили на Кариби чотирьох узбеків з фальшивими російськими паспортами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мандрівників затримано для з'ясування всіх обставин - Прикордонники «Борисполя» не пустили на Кариби чотирьох узбеків з фальшивими російськими паспортами
    Мандрівників затримано для з'ясування всіх обставин
    Фото: Держприкордонслужба України

    Замість відпочинку в Домініканській Республіці туристів чекає український суд

    Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з аеропорту «Бориспіль» до Домініканської Республіки за фальшивими паспортами Російської Федерації. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, недійсні документи було виявлено під час оформлення рейсу «Київ – Ла Романа». З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників довелося затримати.

    Прикордонники склали протоколи за ст.204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України», а також повідомили поліцію. Адже у діях горе-туристів є ознаки правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення, збут чи використання підроблених документів). Тож замість Карибського моря на мандрівників чекає розслідування та суд.

    Раніше повідомлялося про те, що у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення заходів контролю виявили громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол. Крім того, цьому чоловіку, що прибув рейсом із Стамбулу, раніше вже було заборонено вʼїзд до України.

    Читайте також:

    Теги: прикордонники Київ суд Держприкордонслужба політ Інтерпол документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies