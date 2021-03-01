Прикордонники «Борисполя» не пустили на Кариби чотирьох узбеків з фальшивими російськими паспортами

Замість відпочинку в Домініканській Республіці туристів чекає український суд

Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з аеропорту «Бориспіль» до Домініканської Республіки за фальшивими паспортами Російської Федерації. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, недійсні документи було виявлено під час оформлення рейсу «Київ – Ла Романа». З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників довелося затримати.

Прикордонники склали протоколи за ст.204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України», а також повідомили поліцію. Адже у діях горе-туристів є ознаки правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення, збут чи використання підроблених документів). Тож замість Карибського моря на мандрівників чекає розслідування та суд.

Раніше повідомлялося про те, що у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення заходів контролю виявили громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол. Крім того, цьому чоловіку, що прибув рейсом із Стамбулу, раніше вже було заборонено вʼїзд до України.