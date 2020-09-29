Разумков: внесення змін до постанови про місцеві вибори неможливе



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В Україні вже стартувала виборча кампанія Фото: Главком

Зміни поставлять під сумнів легітимність проведення всього виборчого процесу, зазначив спікер Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внести зміни до постанови про місцеві вибори, які б передбачали їх проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, наразі неможливо.

Про це спікер парламенту заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Внесення змін в цю постанову, на мій погляд, сьогодні неможливе, оскільки згідно діючого законодавства вибори оголошуються Верховною Радою України не пізніше як за 90 днів до проведення виборів. Сьогодні внести такі зміни в постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення всього процесу», – зазначив Разумков.

Голова парламенту нагадав, що вже було висунуто кандидатів і розпочалося фінансування виборчого процесу

Разумков також додав, що питань щодо змін до постанови про вибори на засіданні фракції «Слуга народу» 28 вересня не обговорювалось.

Раніше Разумков розкритикував ідею про місцеві вибори на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розраховує на те, що Верховна Рада ухвалить «мудре рішення» щодо зміни до постанови про призначення місцевих виборів.

Також Єрмак назвав умови проведення виборів в ОРДЛО.

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін за результатами перемовин політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні 11 вересня повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів.

Натомість Єрмак запевняв, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Костін також заявив, що «формулу Штайнмаєра» включать в закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Також спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що на окупованих територіях вибори провести фізично неможливо.