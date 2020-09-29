«Слуги народу» на фракції не обговорювали заяву колеги про продаж місць у списках



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Народний депутат Микола Галушко звернувся до президента Володимира Зеленського через продаж «Слугою народу» місць у своєму списку на місцевих виборах

Нардепи «не встигли» обговорити скандальну заяву депутата Миколи Галушка

Народні депутати від «Слуги народу» на засіданні фракції 28 вересня не обговорювали заяву свого колеги Миколи Галушка, який раніше заявив про нібито продаж місць у списках партії на місцевих виборах.

Про це журналістам за результатами засідання фракції сказав народний депутат Олександр Качура в понеділок увечері.

«Щодо пана Галушка та інших питань, які ми повинні були обговорювати, – ми їх не обговорювали», – цитує Качуру «Укрінформ».

За словами нардепа, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на запитання депутатів, чому на засіданні фракції не зачепили тему заяв Миколи Галушка, відповів, що нардепи «не встигнуть».

Як відомо, парламентська фракція «Слуга народу» у понеділок ввечері провела засідання.

Раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат України Микола Галушко звернувся до президента Володимира Зеленського з публічною заявою про вихід із політичної партії «Слуга народу». Причиною такого рішення політик назвав продаж партією місць у своєму списку на місцевих виборах.

Відзначимо, що під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушко довіреною особою в окрузі №97 на Київщині. Пізніше на виборах ВР він був обраний на цьому окрузі.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.