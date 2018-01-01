Смертельна ДТП на Бориспільському шосе: громадянину Сербії повідомили про підозру

41-річний громадянин Сербії за кермом автомобіля MAN скоїв наїзд на автомобіль ГАЗ

За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Бориспільському шосе, внаслідок якої загинула одна людина, передає прес-служба столичної прокуратури. Як зазначається, ДТП сталася близько 12:40 напередодні, 26 лютого. 41-річний громадянин Сербії за кермом



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41-річний громадянин Сербії за кермом автомобіля MAN скоїв наїзд на автомобіль ГАЗ

За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Бориспільському шосе, внаслідок якої загинула одна людина, передає прес-служба столичної прокуратури.

Як зазначається, ДТП сталася близько 12:40 напередодні, 26 лютого. 41-річний громадянин Сербії за кермом автомобіля MAN, рухаючись по Бориспільському шосе в напрямку Борисполя, не помітив та скоїв наїзд на автомобіль ГАЗ, який в аварійному стані стояв у другій смузі дороги.

«Як наслідок, водій авто ГАЗ, який проводив заміну лівого заднього колеса, загинув на місці ДТП», - додали у відомстві.

Наразі громадянина Сербії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому інкриміновано ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вказали у прокуратурі.

Прокуратурою міста підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Як повідомлялося, 26 лютого на Бориспільському шосе, на виїзді з Києва, сталася смертельна ДТП. Внаслідок події утворився кілометровий затор на виїзді з міста, оскільки на трасі заблоковані три смуги із чотирьох.