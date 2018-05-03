Смертельна ДТП на Київщині: Daewoo злетів у кювет (фото)
- Сьогодні, 10:28
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Внаслідок ДТП водій загинув на місці
У середу, 2 травня, вранці поблизу м. Славутич на автошляху сталася дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля втратив керування і злетів в кювет. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно–диспетчерської служби м. Славутич о 10:25, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було направлено черговий караул 63-ї Держаної пожежно-рятувальної частини м. Славутич.
На місці події рятувальниками встановили, що автомобіль Daewoo Lanos занесло у кювет.
Працівники ДСНС провели аварійно-рятувальні роботи з деблокування водія з понівеченого автомобіля.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
Причина ДТП наразі встановлюються.
Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.