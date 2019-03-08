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    Смертельна ДТП на Київщині: п’ятеро загиблих

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    Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням - Смертельна ДТП на Київщині: п’ятеро загиблих
    Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням

    Внаслідок ДТП загинуло п’ятеро , ще одна людина була госпіталізована

    На Київщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її повідомленням, аварія сталася 8 березня о 2 год. 48 хв. у с. Яблунівка Макарівського району. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 1 особу госпіталізовано до лікарні.

    На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.

    Нагадаємо, у четвер, 7 березня, в Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet і Audi, в результаті чого остання вилетіла на тротуар, знесла зупинку громадського транспорту і перекинулася.
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