Смертельна ДТП на Київщині: п’ятеро загиблих
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Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням
Внаслідок ДТП загинуло п’ятеро , ще одна людина була госпіталізованаНа Київщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За її повідомленням, аварія сталася 8 березня о 2 год. 48 хв. у с. Яблунівка Макарівського району. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 1 особу госпіталізовано до лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області.Нагадаємо, у четвер, 7 березня, в Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet і Audi, в результаті чого остання вилетіла на тротуар, знесла зупинку громадського транспорту і перекинулася.