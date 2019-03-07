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    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)

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    ДТП на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної&nbsp; - Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    ДТП на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної 
    Фото: Інформатор

    Від зіткнення із Chevrolet автівка Audi вилетіла на тротуар

    У четвер, 7 березня, в Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet і Audi, в результаті чого остання вилетіла на тротуар, знесла зупинку громадського транспорту і перекинулася.

    В аварії ніхто не постраждав - ні водії автомобілів, ні пішоходи. ДТП сталася близько 12:00, повідомляє Інформатор.

    За словами водія Audi, він їхав по проспекту Науки в бік Китаєва. У певний момент чоловік побачив, як на вулицю Ракетну, всупереч правилам дорожнього руху, повертає Chevrolet. Автомобіліст не встиг ухилитися, врізався в машину, рикошетом вилетів на тротуар, вдарив зупинку і перекинувся на бік.

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    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Audi знесла зупинку і перекинулася (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працюють патрульні поліцейські, правоохоронці спілкуються з очевидцями і з'ясовують подробиці того, що сталося. Рух по проспекту Науки не ускладнено.

    Як повідомлялося, на Північному мосту Skoda вдарилася у відбійник і влетіла в комунальний причіп.

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